France : la contraction de l'activité du secteur privé s'est accentuée en janvier

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La contraction de l'activité du secteur privé en France s'est accentuée en janvier, dans un contexte de durcissement des mesures de couvre-feu pour endiguer la pandémie de Covid-19, selon les données provisoires publiées vendredi par IHS Markit.

L'indice PMI composite de la France a reculé à 47 en janvier, son plus bas niveau depuis deux mois, contre 49,5 en décembre.

Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité par rapport au mois précédent, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 dénote un recul.

Dans le détail, l'indice PMI du secteur des services s'est replié à 46,5 en janvier, son plus faible niveau depuis deux mois, après 49,1 en décembre. L'indice PMI du secteur manufacturier s'est en revanche redressé à 51,5 en janvier, contre 51,1 en décembre, atteignant son plus haut niveau depuis six mois.

Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s'attendaient à ce que l'indice du secteur des services ressorte à 48 en janvier et celui du secteur manufacturier, à 50,9.

January 22, 2021 03:39 ET (08:39 GMT)