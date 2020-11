France : la contraction de l'activité du secteur privé s'est accentuée en novembre

(Actualisation: commentaires d'Eliot Kerr, économiste à IHS Markit)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La contraction de l'activité du secteur privé en France s'est accentuée en novembre, le gouvernement français ayant durci les mesures de confinement visant à endiguer la propagation de l'épidémie de Covid-19, selon les données préliminaires publiées lundi par IHS Markit.

L'indice PMI composite de la France s'est replié à 39,9 en novembre, son plus bas niveau depuis six mois, contre 47,5 en octobre.

Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité par rapport au mois précédent, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 dénote un recul.

Dans le détail, l'indice PMI du secteur des services a reculé à 38 en novembre, son plus faible niveau en six mois, après 46,5 en octobre. L'indice PMI du secteur manufacturier s'est lui aussi inscrit en baisse, à 49,1, son plus bas niveau depuis six mois également, contre 51,3 en octobre.

Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires prévoyaient pour novembre un indice PMI des services à 39,1 et un indice PMI du secteur manufacturier à 50,4.

"Après l'introduction de nouvelles mesures de confinement à la fin du mois d'octobre, un net repli de l'activité du secteur privé français était inévitable en novembre", commente Eliot Kerr, d'IHS Markit.

L'économiste juge toutefois rassurant que cette contraction soit bien moins marquée que celle observée lors du premier confinement, car "cette tendance suggère [...] que certaines entreprises françaises ont pu adapter leurs modes de fonctionnement aux nouvelles conditions et sont par conséquent en mesure d'éviter de fortes chutes d'activité lors de l'application de nouvelles restrictions".

