France: la croissance devrait atteindre 1,5% en 2019 (OFCE)

Paris (awp/afp) - La croissance devrait atteindre 1,5% cette année en France (contre 1,6% en 2018), tirée notamment par les mesures du gouvernement pour le pouvoir d'achat, selon les estimations publiées mardi par l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

Il s'agit d'une prévision légèrement plus optimiste que celle attendue par le gouvernement (1,4%). La croissance redescendrait ensuite à 1,4% en 2020, puis 1,2% en 2021, selon les prévisions de l'Observatoire.

Ces hypothèses sont issues d'un scénario "qui n'inclut pas les éléments du Brexit", dont le report a été prolongé au 31 octobre faute d'accord entre Européens et Britanniques, "ni les annonces liées au grand débat", initialement prévues mardi mais reportées en raison de l'incendie de Notre-Dame de Paris, a toutefois prévenu lors d'une conférence de presse Xavier Ragot, le président de cet institut de recherche classé à gauche.

"Des éléments additionnels viendront compléter les évaluations", a-t-il souligné.

En dépit de la dégradation rapide de l'environnement extérieur, et plus particulièrement de la zone euro (Allemagne et Italie en tête), la consommation des ménages devrait rester "dynamique" en 2019, dans un contexte d'épargne "très élevée" des ménages et des entreprises, souligne l'OFCE.

Avec un taux d'épargne des ménages "nettement au-dessus de la moyenne historique", ces derniers "ont des capacités à consommer", assure Mathieu Plane, économiste à l'OFCE.

L'Observatoire attribue également le rebond attendu de la croissance aux mesures de soutien pour le pouvoir d'achat, d'un montant de près de 12 milliards d'euros cette année.

L'an dernier "les mesures fiscales du quinquennat jouaient négativement sur la croissance" avec une perte de 0,1 point de croissance, rappelle Mathieu Plane. "En 2019, le retournement est important" avec un gain attendu de 0,5 point de PIB, selon lui.

A partir de 2020, "la trajectoire budgétaire sera soumise à de fortes incertitudes" qui dépendront des décisions prises à l'issue du grand débat national, prévient l'OFCE.

Le taux de chômage, actuellement de 8,8%, pourrait par ailleurs passer à 8,7% fin 2019.

