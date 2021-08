France : la croissance du secteur manufacturier ralentit mais reste soutenue en juillet

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La croissance de l'activité du secteur manufacturier en France a légèrement ralenti en juillet, tout en restant très soutenue, indiquent les données définitives publiées lundi par IHS Markit.

L'indice PMI du secteur manufacturier français s'est établi à 58 en juillet, contre 59 en juin. L'indice est légèrement inférieur à l'estimation provisoire de 58,1 publiée le 23 juillet.

Un chiffre supérieur à 50 traduit une expansion de l'activité par rapport au mois précédent. Inférieur à 50, il dénote une contraction.

La production, les nouvelles commandes et l'emploi, "trois indicateurs clés de la conjoncture économique", ont poursivi leur croissance en juillet mais à des rythmes plus faibles qu'en juin, souligne IHS Markit dans son rapport. Ce léger ralentissement s'explique notamment par les perturbations subies par les chaînes d'approvisionnement, en raison d'une forte demande d'intrants et de pénuries de matières premières, ajoute le fournisseur de données.

Ainsi, Joe Hayes, économiste chez IHS Markit, prévient qu'en dépit de la forte croissance de la production manufacturière en juillet, "certaines tendances restent à surveiller".

"Alors que la forte demande soutient la croissance des carnets de commandes, entraîne une hausse du travail en cours et une progression de l'emploi, les fabricants sont néanmoins confrontés à une dégradation conséquente de leurs chaînes d'approvisionnement et à une très forte inflation de leurs coûts", détaille-t-il. "Les entreprises semblent en outre anticiper une prolongation de leurs difficultés actuelles, comme le suggèrent les mesures de précautions signalées par les répondants, telles que la constitution de stocks de sécurité", ajoute l'économiste.

"Les fabricants semblent pour l'heure disposés à accepter une hausse de leurs coûts afin d'assurer leurs achats de produits de base, le niveau élevé de la demande leur permettant de répercuter cette augmentation sur leurs clients. Les tarifs des entreprises ont en effet enregistré un taux d'inflation record en juillet. Au vu du contexte actuel, on peut donc s'attendre à une hausse prochaine des prix à la consommation, tendance qui amènerait les responsables politiques à réviser leurs plans d'action", prévient-il.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 25; vvenck@agefi.fr ed: ACD

Site Internet: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2021 04:03 ET (08:03 GMT)