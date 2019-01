France : la hausse des prix a continué de ralentir en décembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La hausse des prix à la consommation en France a ralenti en décembre, pour le deuxième mois consécutif, selon une estimation provisoire de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publiée vendredi.

Les prix à la consommation ont progressé de 1,6% sur un an en décembre, après 1,9% en novembre et 2,2% en octobre, d'après l'institut.

Cette baisse du taux d'inflation est à mettre sur le compte "d'un ralentissement des prix de l'énergie, des services et du tabac et d'un recul plus prononcé de ceux des produits manufacturés", a expliqué l'Insee.

Sur un mois, les prix à la consommation ont été stables en décembre, après un repli de 0,2% en novembre.

L'indice des prix à la consommation dit harmonisé, qui exclut les prix les plus volatils (pétrole, produits frais) et ceux soumis à l'intervention de l'Etat, a pour sa part crû de 1,9% en décembre sur un an, après une hausse de 2,2% en novembre.

