France : la hausse des prix à la consommation ralentit en mai

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les prix à la consommation en France ont augmenté de 1% sur un an en mai, après une progression de 1,3% en avril, selon une estimation provisoire de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publiée mercredi.

Cette moindre hausse des prix est à mettre sur le compte "d'un ralentissement des prix des services, de l'énergie et de l'alimentation et d'un recul un peu plus marqué de ceux des produits manufacturés", a expliqué l'Insee.

Cependant, la baisse du taux d'inflation est atténuée par une accélération des prix du tabac.

Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,2%, après une hausse de 0,3% en avril, en raison du repli des prix des services liés au transport.

L'indice des prix à la consommation dit harmonisé, utilisé pour les comparaisons entre membres de l'Union européenne, a pour sa part a crû de 1,1% en mai, après une hausse de 1,5% en avril.

