France: la production industrielle a augmenté de 0,3% en août (Insee)

La production industrielle française a progressé en août, mais à un rythme inférieur à celui de juillet (+0,3% contre +0,8%), en raison notamment d'un repli dans les secteurs automobile et de l'énergie, a annoncé l'Insee mercredi.

La production manufacturière, qui avait augmenté de 0,5% en juillet, a pour sa part continué à progresser à un rythme soutenu (+0,6%), avec de bons résultats dans les biens d'équipement, précise l'institut public de statistiques dans un communiqué.

Dans le détail, la production a progressé de 1% dans ce secteur, portée par une hausse soutenue dans le secteur des produits informatiques, électroniques et optiques (+2,7% après +2,8% en juillet) et des équipements électriques (+0,8% après -1,2%).

La production a par ailleurs rebondi dans la chimie (+7,3% après -4,8%), dans la métallurgie (+0,6% après -0,6%) et dans le secteur agroalimentaire (+0,5% après -1%), qui a bénéficié selon l'Insee des "fortes températures estivales", favorables aux "eaux de table" et "boissons aux fruits".

La production, en revanche, s'est repliée dans l'automobile (-4,7% après +2,3% en juillet), et plus globalement dans les matériels de transport (-2,4% après +4,3%).

Elle a également reculé dans les industries extractives, énergie et eau (-1,2% après +2%), et dans la cokéfaction et raffinage (-0,9% après +4,0%).

Dans l'ensemble de l'industrie, la production manufacturière a été quasi stable (+0,1%) par rapport aux trois derniers mois et est restée également inchangée dans les "autres industries" (+0,1%).

Au cours des trois derniers mois, la production a augmenté de façon sensible dans l'industrie manufacturière (+1,1%) comme dans l'ensemble de l'industrie (+1%). La production des trois derniers mois est par ailleurs supérieure de 1,9% à celle enregistrée sur la même période un an auparavant.

