France: la production industrielle a augmenté de 1,1% en décembre, selon l'Insee

Paris (awp/afp) - La production industrielle française a crû de 1,1% en décembre par rapport à novembre, un deuxième mois consécutif de hausse de l'indicateur dû à un net regain de production (+6%) dans la branche des industries extractives, de l'énergie et de l'eau, selon des données publiées vendredi par l'Insee.

Autres composantes majeures de la production industrielle, la production manufacturière a plus modestement progressé (+0,3% sur un mois), tandis que le secteur de la construction a connu un léger repli (-0,1%). En novembre, la production industrielle avait progressé de 2%, rappelle l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La bonne performance des industries extractives, de l'énergie et de l'eau s'explique notamment par "une nette augmentation (...) dans la distribution de combustibles gazeux" et dans la production d'électricité, alors que plusieurs réacteurs nucléaires ont redémarré en décembre après des mois d'arrêt.

En novembre, la production de cette branche s'inscrivait encore en recul de 0,3% sur un mois.

Au sein du secteur manufacturier, la production de matériels de transport a bondi en décembre de 8,3% par rapport à novembre, celle de l'industrie agroalimentaire reculant à l'inverse de 1,7%.

Malgré les bons résultats enregistrés en novembre et décembre, la production industrielle du quatrième trimestre 2022 recule de 0,2% par rapport à celle de la même période en 2021, "du fait du recul de la production dans l'énergie", détaille l'Insee.

S'appuyant sur une estimation de France Industrie, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait envisagé mi-octobre une chute sur un an nettement plus brutale (10%) de la production industrielle au quatrième trimestre 2022.

Selon les chiffres publiés vendredi par l'Insee, entre le dernier trimestre de 2021 et celui de 2022, la production de la branche industries extractives, énergie et eau a plongé de 14,5%, une chute insuffisamment compensée par les progressions enregistrées dans l'industrie manufacturière (+2,6%) et la construction (+3%).

La production industrielle du quatrième trimestre 2022 est également légèrement inférieure (-0,7%) à celle du trimestre précédent.

