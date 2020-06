France : la production industrielle a chuté de 20% en avril

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La production industrielle a lourdement chuté en France en avril, sous l'effet des mesures de confinement adoptées pour endiguer la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

La production industrielle a plongé de 20,1% sur un mois en avril, après une baisse de 16,2% en mars. Par rapport à février, dernier mois avant le début du confinement, la production industrielle a baissé de 33,1% en avril.

La seule production manufacturière a reculé de 21,9% en avril sur un mois, après une baisse de 18,3% en mars.

Les replis les plus importants ont été constatés dans la fabrication de matériels de transport et la construction, qui ont respectivement chuté de 47,5% et de 32,7% sur un mois. L'automobile a notamment connu une production quasi nulle en avril, a indiqué l'Insee.

