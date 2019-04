France: la production industrielle a légèrement progressé en février

Paris (awp/afp) - La production industrielle française a augmenté de 0,4% en février, en raison notamment de bons résultats dans le secteur des matériels de transport et dans le secteur pharmaceutique, a annoncé mercredi l'Insee dans un communiqué.

Cette progression est inférieure à celle enregistrée en janvier (+1,2%), souligne toutefois l'Insee, qui indique avoir révisé à la baisse ce chiffre de 0,1 point par rapport à sa dernière estimation.

Dans le seul secteur manufacturier, la production a en revanche accéléré (+1,1% après +0,7%), précise l'organisme public.

Dans le détail, la production s'est redressée de 3% dans les matériels de transport, après une baisse de 3,2% en janvier. Ce résultat a été atteint malgré un recul de la production automobile (0,4% après +3,2%), souligne l'Insee.

La production a nettement rebondi dans la pharmacie (+6,6% après -8,8%) et dans la chimie (+3,5% après -0,4%), et s'est redressée dans le caoutchouc, plastique et minéraux non métalliques (+1,6% après -0,7%).

La production s'est en revanche repliée dans l'électricité, gaz, vapeur et air conditionné (-4,5% après +4,6%) en raison, selon l'Insee, "des températures relativement clémentes en février 2019".

Elle a également reculé dans les produits informatiques, électroniques et optiques (-2,9% après +7,1%) et a ralenti dans les équipements électriques (+0,3% après +2,9%) et les machines et équipements (+0,1% après +4,4%).

Au cours des trois derniers mois, la production a augmenté dans l"industrie manufacturière (+1%) ainsi que dans l'ensemble de l'industrie (+0,7%).

