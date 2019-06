France: la production industrielle a progressé de 0,4% en avril

Paris (awp/afp) - La production industrielle en France a progressé de 0,4% au mois d'avril par rapport à mars, après une baisse de 1,1% le mois précédent, a rapporté vendredi l'Insee.

L'institut national de la statistique avait précédemment fait état d'un recul de 0,9% de la production industrielle en mars mais a révisé cette donnée à la baisse de 0,2 point.

Dans le seul secteur manufacturier, la production est restée stable, après une baisse de 1,1% en mars.

Dans le détail, la production a notamment rebondi dans les industries extractives, énergie et eau (+3,2% après -0,8%), notamment dopée par l'électricité le gaz, la vapeur et l'air conditionné (+4,1% après -1,2%) en contrecoup d'un "mois de mars où les températures étaient relativement clémentes".

La production a en outre augmenté dans les industries agroalimentaires (+0,6% après -1,1%), notamment dans la "transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande".

Sur les trois derniers mois, de février à avril, la production industrielle a augmenté de 0,7% et la seule production manufacturière de 1%.

Par rapport aux trois mois précédents, la production dans les biens d'équipement (+3,1%) et la cokéfaction et raffinage (+3,0%) a bien progressé, note l'Insee. En revanche, elle baisse dans les industries extractives, énergie, eau (-0,9%) et dans les matériels de transport (-0,3 %).

Sur un an la production industrielle des trois derniers mois a progressé de 0,4% par rapport aux trois mêmes mois de l'année 2018.

afp/al