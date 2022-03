France : la production industrielle a rebondi de 1,6% sur un mois en janvier

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La production industrielle en France a progressé de 1,6% sur un mois en janvier, après un repli de 0,1% en décembre, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

La seule production manufacturière a crû de 1,8% sur un mois en janvier, après une hausse de 0,2% en décembre, du fait notamment de la forte progression du segment cokéfaction et raffinage (+4,7% en janvier après -2,4% en décembre) et de la fabrication de produits industriels hors biens d'équipement et matériels de transport (+4,3% après -1,2%), a détaillé l'Insee.

Les indices pour décembre ont été révisés à la hausse, de -0,2% à -0,1% pour la production industrielle et de +0,1% à +0,2% pour la production manufacturière.

Par rapport à février 2020, dernier mois plein avant le début du premier confinement en France, la production industrielle s'inscrit en baisse de 3,9% en janvier et la production manufacturière en repli de 4,6%, a précisé l'Insee.

March 04, 2022 02:45 ET (07:45 GMT)