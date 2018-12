France: la production industrielle augmente de 1,2% en octobre (Insee)

Paris (awp/afp) - La production industrielle en France a augmenté de 1,2% sur un mois en octobre, notamment grâce à la métallurgie, à la pharmacie et au textile, a indiqué vendredi l'Insee.

En septembre, cet indicateur était dans le rouge avec une production en chute de 1,6%.

Sur un an, la production industrielle dans son ensemble accuse une très légère baisse de 0,1%, tout comme la production manufacturière, notamment due au secteur agro-alimentaire (-2,4%), et dans une moindre mesure aux matériels de transports (-1,2%), tandis que les biens d'équipement progressent (+1,7%), a détaillé l'Institut national des statistiques et des études économiques.

La production manufacturière s'est redressée en octobre de 1,4%, tandis que le secteur industries extractives - énergie - eau, a connu une progression beaucoup plus modérée, de seulement 0,3%.

Dans le détail, la métallurgie enregistre une hausse de 2,1%, la pharmacie de 3,9% et le textile de 5,1%, tandis que les machines et équipements progressent de 6,6% et les produits informatiques de 1,6%.

Enfin, la cokéfaction et le raffinage chutent de 1,8% en octobre alors sur trois mois, ce secteur fait un bond de 8,1%.

afp/jh