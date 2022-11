France: la production industrielle baisse de 0,8% en septembre

Paris (awp/afp) - La production industrielle en France a baissé de 0,8% en septembre, après avoir rebondi de 2,7% en août, a rapporté vendredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Cette baisse est due à un repli "dans la plupart des grandes branches" et en particulier dans la production automobile, qui a connu un net recul de 5,5% après un "mois d'août très dynamique" (+16,4%), a détaillé l'Insee.

La production industrielle "baisse nettement" aussi dans la cokéfaction et le raffinage (-6,6%, après +4,8% en août), tout comme dans les industries extractives (-4,4%, contre +1,3% en août) et le secteur de l'eau et de l'assainissement (-7,5%, contre +1,8% en août).

La production se replie légèrement sur un mois dans l'industrie manufacturière (-0,4%, après +3,0% en août), les "autres produits industriels" (-0,3% après +2,7%) et les industries agro-alimentaires (-0,3% après +0,2%).

En revanche, elle continue de croître dans le domaine des biens d'équipement, bien que plus lentement (+1,0% après +3,9% en août) et a rebondi dans le secteur de la construction (+1,8% après -0,8% en août).

Sur un an en revanche, les tendances sont toutes autres.

Si l'ensemble de la production industrielle n'augmente que "modérément (+0,7%) compte tenu de la forte baisse de la production d'énergie", l'industrie automobile est particulièrement en forme (+23%), "moins affectée qu'il y a un an par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques", détaille l'Insee, "même si ces dernières persistent".

La cokéfaction-raffinage a aussi connu sur un an un bond de +26,0%, "en raison d'un niveau particulièrement bas il y a un an lié à des arrêts de raffineries".

La production dans les industries extractives, l'énergie et l'eau "baisse nettement" sur un an (-9,1%), dans la lignée de ce qui a été constaté sur un mois, "essentiellement du fait de la baisse de la production d'électricité".

Par ailleurs, l'Insee a révisé à la hausse l'évolution de la production industrielle pour le mois d'août, qui a progressé de 2,7% sur un mois, contre 2,4% annoncé initialement. La hausse de la production manufacturière en août est également revue à la hausse de 0,3 point de pourcentage, à +3,0%.

afp/buc