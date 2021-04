France: la production industrielle chute de 4,7% en février (Insee)

Paris (awp/afp) - La production industrielle en France a chuté de 4,7% sur un mois en février, tirée à la baisse par la fabrication de matériels de transports (automobile, aéronautique...) qui plonge de 11,4%, a rapporté l'Insee vendredi.

Par rapport à février 2020, dernier mois avant la crise économique provoquée par l'épidémie de Covid-19, la production industrielle est en retrait de 6,6%, indique aussi l'Institut national des statistiques.

La production manufacturière chute de 4,6% sur un mois et reste en retrait de 7,1% par rapport à l'avant-crise.

Par rapport à janvier, la baisse de la production concerne tous les secteurs industriels sauf la cokéfaction et le raffinage, en hausse de 11,5%, mais qui plonge néanmoins de 20,5% comparée à février 2020.

La production automobile baisse de 8,3% sur un mois et s'inscrit en retrait de 13,5% par rapport à février 2020, tandis que celle des autres matériels de transport chute de 13,8% par rapport à janvier et de 33,6% comparée à son niveau d'avant-crise.

Le secteur des industries extractives, énergie, eau, baisse de 5,4% sur un mois et de 3,3% sur un an, tandis que le secteur de la construction diminue de 6% par rapport à janvier et affiche un retrait de 4,7% par rapport à l'avant-crise, détaille encore l'Insee.

afp/jh