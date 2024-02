Paris (awp/afp) - La production industrielle a augmenté de 1,1% sur un mois en décembre, et la seule production manufacturière de 1,2%, a annoncé vendredi l'Insee.

En novembre, elles avaient respectivement augmenté de 0,5% et 0,2%. Ce dernier chiffre est révisé à la baisse de 0,1 point.

Sur un an, la production industrielle du quatrième trimestre augmente de 1,1% par rapport à celle du quatrième trimestre 2022, et la production manufacturière seule de 0,3%.

Sur un mois, la production rebondit dans les industries agroalimentaires (+1,5% après -0,9%).

Elle accélère également dans les matériels de transport (+1,6% après +0,3%) : elle augmente de nouveau dans la catégorie "autres matériels de transport" (+2,6% après +3,5%) mais elle est stable dans l'industrie automobile (après -4,0%).

La production augmente légèrement dans les industries extractives, énergie, eau (+0,2% après +1,9%). Elle accélère dans la "fabrication d'autres produits industriels" (+2,1 % après +0,3 %).

En revanche, elle se replie dans les biens d'équipement (-2,4% après +1,4%) et elle diminue de nouveau dans la cokéfaction et le raffinage (-1,7% après -1,7%).

Sur un an, la production est en nette hausse dans les industries extractives, énergie, eau (+5,9%), les matériels de transport (+6,6%) et les biens d'équipement (+2,1%).

Elle augmente très fortement dans la cokéfaction-raffinage (+23,5%), "en raison du mouvement de grève qui avait touché les raffineries en octobre 2022", explique l'Insee.

En revanche, la production baisse dans les industries agroalimentaires (-3,5%) et la "fabrication d'autres produits industriels" (-0,7%).

L'Insee observe que "la production de certaines branches intensives en énergie reste en baisse par rapport au niveau de 2021".

"Dans le contexte de prix élevés de l'électricité et du gaz facturés aux entreprises" notamment dans les contrats négociés en 2022 pour 2023, "ces branches sont particulièrement exposées à la hausse de leurs coûts de production", et celle-ci est "susceptible de peser sur leur production", note-t-elle.

Comparant la production de ces branches entre le quatrième trimestre 2023 et le quatrième trimestre 2021, le dernier avant que les prix de l'énergie n'augmentent fortement, l'Insee souligne une production "en net retrait" dans la fabrication de pâte à papier, papier et carton (-19,7%), la sidérurgie (-18,9%), la fabrication de verre et articles en verre (-13,9%) et de produits chimiques de base (-10,9%).

