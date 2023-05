Paris (awp/afp) - La production industrielle française a baissé de 1,1% en mars après un rebond en février, plombé par des reculs dans plusieurs secteurs, de la pharmacie à l'énergie et le BTP, en passant par le raffinage, particulièrement affecté par les grèves, selon l'Insee.

L'activité de cokéfaction et de raffinage, qui ne représente qu'une petite partie de l'industrie française, a chuté de 46% sur un mois "en raison des mouvements de grève", explique l'Institut national de la Statistique dans un communiqué. La production automobile a légèrement progressé, de même que la métallurgie et le textile.

L'Insee a revu à la hausse l'indicateur de février, avec un rebond de 1,4% de la production, contre 1,2% estimé initialement.

Sur un an, la production industrielle est en baisse de 0,5% au premier trimestre.

La production de l'industrie manufacturière, une partie de l'indicateur industriel total, est en hausse de 0,5% sur un an mais en baisse de 1,1% sur un mois après une hausse en février. Elle est globalement stable depuis fin 2020, après le lourd plongeon lié à la pandémie de Covid-19.

Dans le détail, la fabrication de matériels de transports, qui avait tiré l'indice en février, est resté stable (+0,2%) en mars, avec une hausse de 0,9% pour l'automobile et une baisse de 0,4% pour les "autres matériels de transport" qui comprennent notamment les avions.

La pharmacie poursuit son recul avec -8,4% en mars, pour atteindre -7% au premier trimestre sur un an, et l'agro-alimentaire marque le pas (-0,2% en mars contre +1,5% en février).

"Dans le contexte de renchérissement de l'électricité et du gaz, les branches intensives en énergie sont particulièrement exposées à la hausse de leurs coûts de production, susceptible de peser sur leur production", note l'Insee, citant la sidérurgie (-23% sur un an au premier trimestre) et la fabrication de pâte à papier, papier et carton (-26%).

En dehors du secteur manufacturier, la production d'énergie (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) a reculé de 1,2% comparé à février.

La construction est en baisse de 0,9% en mars et quasi-stable au premier trimestre.

Après une hausse de 2,6% du PIB sur l'ensemble de 2022, l'activité économique française a continué de résister et de croître légèrement en début d'année 2023, avec une hausse de 0,2% au premier trimestre.

