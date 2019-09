France: la production industrielle se redresse (+0,3%) en juillet (Insee)

Paris (awp/afp) - La production industrielle a enregistré un sursaut en juillet, se ressaisissant après son repli de juin, confortée par une reprise de la production manufacturière et un fort rebond dans les secteurs de la pharmacie et du raffinage.

Selon l'organisme public, la production a gonflé de 0,3% en juillet dans l'ensemble de l'industrie, après une baisse de 2,3% le mois précédent.

Dans le seul secteur manufacturier, la production a grimpé de 0,3% également, après avoir reculé de 2,2% en juin.

En juillet, la production a vigoureusement rebondi (+6,7%) dans la pharmacie, après une dégringolade de 13,4% le mois précédent, a précisé l'institut statistique.

Elle s'est par ailleurs stabilisée (+0,1%) dans la métallurgie et les produits métalliques, après avoir chuté de 2,2% en juin.

En revanche, la production a continué de se replier dans le secteur textile, habillement, cuir et chaussure (-0,9% après -0,7% en juin), comme dans l'automobile (-1,7% après -2,7%), et elle a trébuché dans le bois, papier et imprimerie (-2,1% après +1,5%).

Dans la catégorie cokéfaction et raffinage, la production s'est nettemment ressaisie (+5,5%) après un repli de 9,2% le mois précédent.

Sur l'ensemble des trois mois terminés fin juillet, la production industrielle dans son ensemble a progressé de 0,4%, tout en fléchissant de 0,3% sur le seul secteur manufacturier.

