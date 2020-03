France: la production industrielle se redresse de 1,2% en janvier (Insee)

Paris (awp/afp) - La production industrielle en France a rebondi de 1,2% sur un mois en janvier après un recul de 2,5% en décembre, a rapporté mardi l'Insee.

Ce redressement est dû notamment à la pharmacie (+5%) et aux biens d'équipement (+5,9%), précise l'Institut national des statistiques dans un communiqué.

Sur un an, la production industrielle diminue de 1,8%, avec un effondrement de 29,5% dans le secteur cokéfaction et raffinage et une baisse de 6% dans les matériels de transport.

Sur un mois, la production dans la cokéfaction et le raffinage a enregistré une baisse de 6% "principalement en raison de problèmes techniques dans une raffinerie", selon l'Insee.

Les matériels de transport ont reculé pour leur part de 4,3%, dont 2,8% pour l'industrie automobile.

L'industrie manufacturière progresse quant à elle de 1,2% sur un mois et recule de 1,7% sur un an, détaille encore l'institut.

