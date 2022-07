France: la production industrielle se stabilise en mai

Paris (awp/afp) - La production industrielle s'est stabilisée en mai, grâce notamment au rebond de l'industrie manufacturière, après un recul de 0,3% en avril, a indiqué mardi l'Insee.

La production manufacturière, qui s'était repliée de 0,5% en avril, a progressé de 0,8% en mai, tirée par la fabrication de biens d'équipements et celle des autres produits industriels (chimie, textile, métallurgie, etc.), détaille l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Cette stabilisation de la production industrielle globale intervient après trois mois consécutifs de baisse, l'industrie française souffrant des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et des hausses du coût des matières premières, accentuées par la guerre en Ukraine.

Dans le détail, au sein de l'industrie manufacturière, la fabrication de biens d'équipement est en hausse de 0,6%, contre une baisse de 0,9% en avril, alors que celle des autres produits industriels rebondit de 1,1%, après -1,1% en avril.

A l'inverse, la situation a encore été difficile pour les industries agroalimentaires, en baisse de 0,8%, après -1,6% en avril, tandis que la production de matériels de transport ralentit, avec une croissance de 1,8%, tirée par l'automobile, contre 5,3% en avril.

Les industries extractives, l'énergie et l'eau sont elles reparties à la baisse: -4,6% en mai, après +0,8% le mois précédent.

Enfin, la construction marque aussi le pas, avec une croissance de 0,4%, après +1% en avril.

