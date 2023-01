France: la production manufacturière ralentit sa contraction

Paris (awp/afp) - L'activité manufacturière a continué à se contracter en décembre en France mais à un rythme à nouveau inférieur à celui du mois précédent, selon l'indice PMI publié lundi par le cabinet S&P Global.

L'indicateur s'établit à 49,2 points pour le dernier mois de l'année 2022, après avoir chuté à 47,2 points en octobre et 48,3 points en novembre.

Un indice inférieur à 50 signale une contraction de l'activité tandis qu'un indice supérieur à 50 correspond à une croissance de la production.

"L'inflation, le ralentissement de l'activité économique et la hausse des prix de l'énergie (ont) pesé sur les performances des entreprises" en décembre, commente Joe Hayes, un économiste de S&P Global cité dans le communiqué du cabinet.

"La conjoncture s'est toutefois dégradée à un rythme moins soutenu qu'en novembre, la production et les nouvelles commandes ayant enregistré leurs plus faibles replis depuis, respectivement, les mois de mai et juin", nuance-t-il.

Les quelque 400 entreprises interrogées du 6 au 16 décembre par le cabinet ont par ailleurs signalé "le premier recul de l'emploi depuis janvier 2021", selon le communiqué.

Vu la faiblesse de la demande, les entreprises résorbent progressivement leur arriéré de production et leur besoin de main-d'oeuvre est donc moindre.

La baisse de l'emploi ne se traduit pas pour autant par des licenciements secs, précise le cabinet: "les répondants ayant indiqué une baisse de leurs effectifs l'ont généralement attribuée au non-remplacement des départs volontaires".

Les prix payés par les entreprises du secteur manufacturier à leurs fournisseurs "ont de nouveau fortement augmenté en décembre", constate S&P Global. "Les données de l'enquête mettent toutefois en évidence le plus faible taux d'inflation des coûts depuis presque deux ans", tempère le cabinet.

"En revanche, la hausse des prix de vente s'est légèrement accélérée en décembre, les entreprises ayant relevé leurs tarifs afin de répercuter l'augmentation de leurs coûts sur leurs clients", conclut-il.

afp/rp