France: la reprise des importations creuse le déficit commercial en avril

Paris (awp/afp) - Le déficit commercial de la France s'est encore creusé en avril pour atteindre 6,2 milliards d'euros, sous l'effet d'une reprise plus marquée des importations que des exportations, ont annoncé mardi les Douanes dans un communiqué.

Le déficit énergétique contribue à hauteur de 2,8 milliards d'euros à cette contre-performance mais, hors énergie, "le déficit croît depuis quatre mois" et atteint même en avril "un niveau record", hors période Covid en 2020, souligne les Douanes.

Depuis décembre, où il s'élevait à 4,1 milliards d'euros, le déficit n'a cessé de s'aggraver, sous l'effet d'une accélération de la hausse des importations. En avril, elles progressent de 700 millions d'euros, plus vite que les exportations (+400 millions d'euros).

"En cumul sur douze mois glissants, le déficit s'établit à 70 milliards d'euros, un niveau supérieur au cumul enregistré sur l'année 2020", notent les Douanes.

En revanche, la Banque de France relève une "légère amélioration" du solde de la balance des paiements, qui inclut les services.

Ainsi, le déficit des transactions courantes ressort à 1,4 milliard, après -2,7 milliards en mars. L'excédent des services qui ne cessait de fondre depuis l'éclatement de la pandémie de Covid-19 croît même de 900 millions d'euros, grâce aux services d'assurance et "dans une moindre mesure" aux services de conseil, recherche et développement et de commerce.

En revanche, "les voyages demeurent atones", note la Banque de France.

