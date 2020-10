France: le chômage en baisse au 3e trimestre, dans un contexte très incertain

Paris (awp/afp) - Après une hausse historique au 2e trimestre, le nombre de chômeurs a enregistré un fort recul au 3e trimestre 2020 dans un contexte très incertain, alors que se profile un "durcissement" des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19.

Le nombre de chômeurs a diminué de 11,5% au troisième trimestre en France métropolitaine (-11% en France entière hors Mayotte), soit 475.900 inscrits en catégorie A en moins. La baisse s'est poursuivie en septembre (-0,4%), selon les chiffres de la Dares (service de statistiques du ministère de Travail) publiés mardi.

Mais après la hausse historique du deuxième trimestre (+815.500, soit +24,5%), le nombre d'inscrits en catégorie A reste à un niveau élevé à 3,673 millions, en hausse de 9,5% sur un an (+8,8% sur la France entière hors Mayotte).

L'effectif des catégories A, B, et C incluant les demandeurs d'emploi en activité réduite atteint 5,783 millions (-0,5%), en hausse de 4,7% sur un an.

Septembre constitue le cinquième mois consécutif de baisse consécutive à la reprise de l'économie qui a suivi le confinement, avec un nombre d'inscrits en catégorie A qui diminue de 15.200 (-0,4%).

"Encourageant" pour les jeunes

Cette baisse est portée par les jeunes de moins de 25 ans: ils sont 497.500 dans cette catégorie en septembre (-2,8%).

Avant la publication de ces chiffres, le Premier ministre Jean Castex avait mis en avant lundi les mesures "extrêmement fortes" prises pour "atténuer l'impact" économique et social de la crise, soulignant qu'elles "obtiennent des résultats".

Il avait notamment mentionné, à l'issue d'une conférence sociale à Matignon, le plan pour l'emploi des jeunes dont les chiffres d'août et septembre sont "encourageants".

Ce plan instaure notamment une aide pour tout jeune de moins de 26 ans recruté entre août et janvier sur un CDD d'au moins trois mois ou un CDI pour une rémunération inférieure ou égale à deux fois le Smic.

Selon le ministère du Travail, sur les mois d'août et septembre, il y a eu 696.000 embauches de jeunes de moins de 26 ans sur des contrats d'au moins trois mois contre 686.000 l'année dernière, soit "une hausse de 1,3%".

Mais alors que la crise s'aggrave, la situation de l'emploi reste très incertaine. Dans sa dernière note de conjoncture, début octobre, l'Insee a indiqué que le taux de chômage en France devrait grimper à 9,7% de la population active en fin d'année, soit 1,6 point de plus qu'un an plus tôt.

Les restructurations et plans sociaux se sont aussi multipliés ces dernières semaines, les dernières statistiques de la Dares faisant état à la date du 11 octobre de 528 plans de sauvegarde de l'emploi initiés depuis le 1er mars, contre 295 sur la même période en 2019. Environ 72.500 ruptures de contrats de travail sont envisagées dans le cadre de PSE, soit plus du triple par rapport à la même période en 2019.

L'Unédic, qui gère le régime d'assurance-chômage, a pour sa part indiqué la semaine dernière prévoir l'indemnisation de 420.000 demandeurs d'emplois supplémentaires fin 2020 par rapport à fin 2019, du fait de la destruction de 670.000 emplois salariés.

Au vu de la crise qui s'aggrave, le gouvernement a décidé lundi de reporter de trois mois l'application de la réforme controversée de l'assurance chômage, soit jusqu'au 1er avril 2021, tout en défendant une réforme "majeure".

L'exécutif avait déjà accepté en juillet de suspendre jusqu'au 1er janvier cette réforme qui prévoit, notamment, un durcissement de 4 à 6 mois de travail pour ouvrir des droits et une réforme du mode de calcul des allocations, défavorables à ceux qui alternent chômage et contrats courts.

afp/rp