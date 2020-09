France : le climat des affaires se redresse en septembre, incertitudes sur la fin 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le climat des affaires en France a continué de se redresser en septembre, mais les perspectives d'activité pour les trois prochains mois sont incertaines, selon les données publiées jeudi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

L'indicateur synthétique du climat des affaires en France a gagné 2 points en septembre, à 92. Le climat des affaires reste "encore en deçà de sa moyenne de long terme (100), et a fortiori de son niveau relativement élevé d'avant-crise (105)", a souligné l'Insee.

La légère amélioration de septembre "s'explique notamment par la hausse des soldes d'opinion sur l'évolution de l'activité au cours des trois derniers mois, dans les services, l'industrie manufacturière et le bâtiment", a indiqué l'Insee. Mais elle est contrebalancée par la "baisse des soldes sur les perspectives générales d'activité dans les services et sur les perspectives personnelles d'activité dans les services et l'industrie manufacturière", a ajouté l'institut.

Dans le secteur de l'industrie, le climat des affaires a crû de 4 points en septembre, à 96.

Le climat de l'emploi a aussi poursuivi son redressement en septembre, pour s'établir à 93. L'indicateur synthétique du climat de l'emploi signe une progression de 5 points mais reste également inférieur à son niveau d'avant la crise sanitaire.

