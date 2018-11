France : le climat des affaires se stabilise à 104 en novembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le climat des affaires en France s'est stabilisé en novembre par rapport au mois précédent "à un niveau relativement élevé", a indiqué jeudi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

L'indice du climat des affaires s'est établi à 104 en novembre, comme en octobre. Il reste ainsi au-dessus de sa moyenne de long terme (100).

"Par rapport à la précédente enquête, l'indicateur de climat des affaires est stable dans les services et le commerce de gros. Il gagne un point dans l'industrie et le bâtiment, et deux points dans le commerce de détail", a détaillé l'Insee, en précisant que le climat des affaires reste au-dessus de sa moyenne de longue période dans chaque secteur.

De son côté, le climat de l'emploi s'est légèrement dégradé, à 105 contre 107 en octobre.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 48 11; vvenck@agefi.fr ed: JXM

Agefi-Dow Jones The financial newswire