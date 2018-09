France: le commerce en ligne poursuit sa croissance au 2e trimestre

Paris (awp/afp) - Dans un contexte de recul de la consommation des ménages (-0,1%) en France, le chiffre d'affaires du commerce en ligne a progressé de plus de 14% au deuxième trimestre 2018, à 22 milliards d'euros (25 milliards de francs suisses), soit une "bonne performance", selon la Fédération du secteur (Fevad).

La fréquence d'achats des Français sur internet progresse, avec une forte hausse (21%) du nombre des transactions sur le trimestre, ce qui compense la baisse (-5,7%) du montant moyen de chacune d'elles (63 euros ou environ 71 francs suisses), a précisé lundi lors d'une conférence de presse Marc Lolivier, délégué général de la Fevad.

"A ce rythme, le panier moyen devrait passer sous la barre des 60 euros l'an prochain, marquant ainsi la banalisation des achats sur internet, due en partie à l'impact des abonnements (type "premiums", ndlr) qui favorisent les +petits+ achats", a-t-il expliqué.

Chaque "cyberacheteur" a dépensé en moyenne 10% de plus ce trimestre, soit 721 euros, ce qui représente, selon la Fevad "100 euros de plus sur deux ans".

La diversité de l'offre sur internet se poursuit, avec une progression de 11% du nombre de sites marchands.

En termes de secteurs d'activité, "les sites de e-tourisme ont connu un fléchissement de leur croissance (+5%), sans doute en raison des grèves du printemps", a précisé M. Lolivier.

Concernant le mode de connexion, les achats sur mobiles (smartphones et tablettes) maintiennent une forte progression avec un bond de 20% sur le trimestre: "aujourd'hui, 34% du total des ventes en ligne sont effectuées sur mobiles", a souligné M. Lolivier.

Selon une étude de Médiamétrie, les Français sont désormais 84% à utiliser internet et le nombre d'acheteurs en ligne dépasse les 37 millions, touchant toutes les générations.

Ainsi, les plus de 65 ans - "la population la moins en affinité avec le cyber-achat" selon M. Lolivier - sont désormais plus de 81% à acheter sur internet, ce qui représente 9 points de plus qu'en 2017 et 25 points de plus qu'en 2016.

