France : le crédit à la consommation continue à grimper au 3e trimestre

Paris (awp/afp) - L'activité du crédit à la consommation en France a continué à progresser à un rythme soutenu au troisième trimestre, tirée une fois encore par les achats d'automobiles, a annoncé mercredi l'Association française des sociétés financières (ASF).

Déjà orienté à la hausse au premier semestre, l'ensemble des crédits à la consommation octroyés entre juillet et fin septembre a augmenté de 7,3% par rapport à la même période en 2017. Sur les neuf premiers mois de l'année, ils signent une hausse de 6% sur un an, à un peu plus de 31 milliards d'euros.

"Ainsi, le redressement du marché enclenché depuis 2015 se poursuit", se félicite l'ASF dans un communiqué, tout en prenant note d'une perte de vitesse en septembre.

La progression du troisième trimestre a été principalement nourrie par les achats de voitures : durant cette période, les financements d'automobiles ont signé une progression de 12,7% dans le neuf et de 10,5% pour l'occasion.

Dans le détail, ce sont surtout les locations avec option d'achat (LOA) qui ont tiré vers le haut ces chiffres, tant dans le neuf (+15%) que dans l'occasion (+37,4%). Les crédits affectés ont quant à eux augmenté de presque 7% dans le neuf et 8% dans l'occasion.

Parmi les autres types de prêts à la consommation, la production de prêts personnels a bondi de 7,2% et les crédits affectés pour l'acquisition de biens d'équipement du foyer ont cru de 7%. Moins dynamiques, les crédits renouvelables n'ont progressé que de 0,4% au troisième trimestre.

afp/buc