France : le déficit budgétaire s'est alourdi à 83,9 mds d'euros à la fin mai

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le déficit budgétaire de l'Etat français s'établissait à 83,9 milliards d'euros au 31 mai dernier, contre 55,1 milliards d'euros à la même date en 2018, a indiqué mardi le ministère de l'Action et des Comptes Publics.

"A ce stade de l'année, les résultats ne sont pas significatifs, notamment en raison de l'effet de la mise en œuvre du prélèvement à la source", a souligné le ministère.

Les dépenses du budget général ont atteint 148,1 milliards d'euros à la fin mai, contre 143 milliards d'euros au 31 mai 2018, tandis que les prélèvements sur recettes se sont établis à 23 milliards d'euros, contre 21,8 milliards d'euros au 31 mai 2018, principalement en raison de décalages calendaires.

Les recettes du budget général, pour leur part, se sont repliées 109,8 milliards d'euros à la fin mai 2019, contre 132,6 milliards d'euros un an plus tôt, "en raison de la mise en œuvre du prélèvement à la source qui modifie le rythme infra-annuel des décaissements et des encaissements d'impôt sur le revenu", a expliqué le ministère de l'Action et des Comptes publics.

