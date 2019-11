France : le déficit budgétaire s'est creusé à 109 milliards d'euros à la fin septembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le déficit budgétaire de l'Etat français s'est creusé à 109 milliards d'euros au 30 septembre, contre 87,1 milliards d'euros à la même date en 2018, a mardi le ministère de l'Action et des Comptes Publics.

Les dépenses du budget général ont atteint 251,4 milliards d'euros à la fin septembre, contre 246,5 milliards d'euros au 30 septembre 2018, "du fait principalement de la revalorisation de la prime d'activité", a indiqué Bercy. Les prélèvements sur recettes se sont établis à 47,5 milliards d'euros, contre 44,5 milliards d'euros un an plus tôt.

Les recettes du budget général ont reculé à 212,8 milliards d'euros à la fin septembre, contre 231,9 milliards d'euros un an plus tôt. Les recettes fiscales nettes à la fin septembre 2019 ont baissé de 20,5 milliards d'euros sur un an.

"Cette baisse s'explique principalement par la mise en œuvre du prélèvement à la source qui modifie le rythme infra-annuel des décaissements et des encaissements d'impôt sur le revenu. Par ailleurs,les recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée sont en baisse de 18,8 milliards d'euros par rapport à fin septembre 2018, du fait de l'augmentation inscrite en loi de finances initiale pour 2019 des transferts aux organismes de sécurité sociale", a souligné le ministère.

