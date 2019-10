France : le déficit budgétaire s'est creusé à 123,1 milliards d'euros à la fin août

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le déficit budgétaire de l'Etat français s'est creusé à 123,1 milliards d'euros au 31 août, contre 97,3 milliards d'euros à la même date en 2018, a indiqué vendredi le ministère de l'Action et des Comptes Publics.

"A ce stade de l'année, les résultats ne sont pas significatifs, notamment en raison de l'effet de la mise en œuvre du prélèvement à la source", a rappelé le ministère.

Les dépenses du budget général ont atteint 230,6 milliards d'euros à la fin août, contre 224,1 milliards d'euros au 31 août 2018, "du fait principalement de la revalorisation de la prime d'activité", a indiqué Bercy. Les prélèvements sur recettes se sont établis à 42,3 milliards d'euros, contre 39,6 milliards d'euros un an plus tôt.

Les recettes du budget général, pour leur part, ont reculé à 180,7 milliards d'euros à la fin août, contre 197,7 milliards d'euros un an plus tôt. Les recettes fiscales nettes à la fin août 2019 ont baissé de 18 milliards d'euros sur un an.

"Cette baisse s'explique principalement par la mise en oeuvre du prélèvement à la source qui modifie le rythme infra-annuel des décaissements et des encaissements d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, les recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée sont en baisse de 16,4 milliards d'euros par rapport à fin août 2018 du fait de l'augmentation inscrite en loi de finances initiale pour 2019 des transferts aux organismes de sécurité sociale", a souligné le ministère.

