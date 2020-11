France : le déficit budgétaire s'est creusé à 161,6 milliards d'euros à fin septembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le déficit budgétaire de l'Etat français s'est creusé à 161,6 milliards d'euros au 30 septembre, contre 109 milliards d'euros à la même date en 2019, a annoncé mardi le ministère de l'Action et des Comptes Publics.

"Cet écart s'explique principalement par les effets de la crise", a souligné le ministère.

Les dépenses hors prélèvement sur recettes s'établissaient à 282,1 milliards d'euros à la fin septembre, contre 251,4 milliards d'euros un an plus tôt, une augmentation due aux mesures prises par le gouvernement pour endiguer la crise sanitaire et économique. Le dispositif exceptionnel d'activité partielle a notamment coûté 14,8 milliards d'euros à fin septembre.

