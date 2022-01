France : le déficit budgétaire s'est creusé à 181 milliards d'euros à fin novembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le déficit budgétaire de l'Etat français s'est creusé à 181 milliards d'euros au 30 novembre, contre 176,8 milliards d'euros à la même date de 2020, a annoncé vendredi le ministère chargé des Comptes Publics.

Les dépenses hors prélèvement sur recettes s'établissaient à 384,5 milliards d'euros à la fin novembre, contre 350,8 milliards d'euros un an plus tôt. "Cette augmentation tient principalement aux dépenses engagées par le gouvernement pour répondre à la crise sanitaire et soutenir l'économie", a indiqué le ministère.

A fin novembre 2021, les recettes du budget général, nettes des remboursements et dégrèvements, s'établissaient à 265,2 milliards d'euros, contre 231,3 milliards d'euros un an plus tôt.

