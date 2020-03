France : le déficit budgétaire s'est creusé à 20 milliards d'euros à fin janvier

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le déficit budgétaire de l'Etat français s'est creusé à 20 milliards d'euros au 31 janvier dernier, contre 17,7 milliards d'euros à la même date en 2019, a annoncé mardi le ministère de l'Action et des Comptes Publics.

Les dépenses du budget général ont atteint 29,2 milliards d'euros à la fin janvier, contre 27,6 milliards d'euros un an plus tôt "du fait principalement d'effets calendaires", a indiqué Bercy. Les prélèvements sur recettes se sont établis à 6 milliards d'euros, contre 4,2 milliards d'euros un an plus tôt.

Les recettes du budget général ont progressé à 21,1 milliards d'euros à la fin janvier, contre 19,2 milliards d'euros un an plus tôt. Les recettes fiscales nettes à la fin janvier ont augmenté de 1,7 milliard d'euros sur un an. "Cette hausse s'explique principalement par la hausse des recettes nettes d'impôt sur le revenu de 4,9 milliards d'euros par rapport à fin janvier 2019, du fait de la perception en janvier 2020 des revenus relatifs à décembre 2019", a expliqué le ministère.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

