France : le déficit budgétaire s'est creusé de plus de 10 mds d'euros à fin novembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le déficit budgétaire de la France s'est établi à 95,6 milliards d'euros à la fin du mois de novembre dernier, contre 84,7 milliards d'euros au 30 novembre 2017, a indiqué mardi le ministère de l'Action et des Comptes publics.

Les dépenses du budget général ont atteint 305,5 milliards d'euros au 30 novembre 2018 contre 298,6 milliards d'euros un an plus tôt, tandis que les prélèvements sur recettes se sont établis à 55,6 milliards d'euros contre 56,6 milliards d'euros au 30 novembre 2017.

Les prélèvements sur recettes ont baissé "sous l'effet notamment du remplacement d'une partie de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales par le transfert d'une fraction de TVA aux régions depuis le 1er janvier 2018", a expliqué le ministère.

Les recettes du budget général (nettes des remboursements et dégrèvements) se sont établies à 272,2 milliards d'euros au 30 novembre 2018, contre 280,5 milliards d'euros un an plus tôt. La baisse est notamment due aux nouvelles mesures de la loi de finances initiale pour 2018, a précisé le ministère.

"Le budget général supporte notamment l'essentiel du coût de la première tranche de dégrèvement de la taxe d'habitation dont 80% des foyers vont bénéficier cette année", indique le communiqué de presse diffusé mardi.

Le solde des comptes spéciaux s'est établi à -6,8 milliards d'euros à fin novembre 2018, contre -10 milliards d'euros un an plus tôt.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

