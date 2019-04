France : le déficit commercial s'est légèrement réduit en février, à 4 milliards d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le déficit de la balance commerciale de la France s'est réduit de 0,2 milliard d'euros entre les mois de janvier et de février, en raison notamment du nombre élevé de navires et bateaux exportés et malgré le repli des livraisons aéronautiques, selon les chiffres publiés vendredi par le ministère de l'Action et des Comptes publiques.

La balance commerciale de la France a été déficitaire de 4 milliards d'euros en février, après 4,2 milliards d'euros en janvier, selon les chiffres du ministère.

En février, les exportations ont atteint 42,9 milliards d'euros, en hausse de 0,9% par rapport à janvier et après un recul de 1,1% entre décembre et janvier, portées également par le "rebond partiel des ventes de produits pétroliers raffinés", a relevé le ministère. Les importations ont atteint 46,9 milliards d'euros, en progression de 0,4% par rapport à janvier quand elles s'étaient stabilisées, alimentées notamment par un pic des approvisionnements en principes actifs pour l'industrie pharmaceutique.

