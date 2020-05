France : le nombre de chômeurs bondit de 22,6% en avril à un record de 4,575 mlns

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le nombre de demandeurs d'emploi en France a bondi de 22,6% en avril par rapport à mars, a annoncé jeudi le ministère du Travail.

L'ensemble du mois d'avril a été marqué par le confinement total de la population et une activité économique réduite en France afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

Fin avril, le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi en catégorie A s'établissait à 4.575.500, son plus haut niveau depuis la création de ces statistiques en 1996, a souligné le ministère. Parallèlement, le nombre de demandeurs d'emploi en activité réduite (catégories B et C) a diminué de 29,9%. "Trois quarts de la hausse du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A observée ce mois-ci est alimentée par des personnes inscrites en catégories B et C en mars", a précisé le ministère dans son communiqué.

L'augmentation du nombre total de demandeurs d'emploi en avril "intervient dans un contexte de baisse des entrées à Pôle emploi (-19,1%) et de repli encore plus marqué des sorties (-34,9%)", selon le communiqué.

