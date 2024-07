Paris (awp/afp) - Le nombre de chômeurs inscrits à France Travail en catégorie A (sans activité) a diminué au deuxième trimestre en France (hors Mayotte), avec une baisse de 0,4% portant leur nombre à 3,01 millions, selon les chiffres publiés jeudi par le ministère du Travail.

En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emplois s'établit à 5,389 millions. Il diminue de 0,2% sur le deuxième trimestre et croît de 0,8 % sur un an, selon la Direction des statistiques du ministère du Travail (Dares).

Au premier trimestre, le chômage était quasi-stable avec une très légère baisse de 0,1%, portant le nombre de personnes inscrites à 3,028 millions.

Sur un an, la hausse en catégorie A est de 0,2%. Elle est de 0,8% en catégorie A, B et C.

En catégorie A, pour la seule France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 0,4 % (-11 100 inscrits) sur le deuxième trimestre.

Ce nombre diminue de 1% chez les moins de 25 ans au deuxième trimestre (+3,4% sur un an), de 0,2% pour ceux âgés entre 25 et 49 ans (+0,3% sur un an) et de 0,5% pour les 50 ans et plus (-1% sur un an)

En France métropolitaine, le chômage des hommes diminue de 0,1% (+1,1% sur un an) au deuxième trimestre, tandis que le chômage des femmes diminue de 0,7% (-0,5% sur un an).

Sur le front du chômage longue durée, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus (en catégorie A, B, C) diminue de 0,6% (+0,3% sur un an).

