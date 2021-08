France : le "quoi qu'il en coûte" a représenté 240 milliards d'euros - Bruno Le Maire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les différentes aides de l'Etat français aux entreprises et aux secteurs les plus sinistrés par la crise sanitaire ont représenté un montant cumulé de 240 milliards d'euros, a déclaré lundi le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, sur France Inter.

"Les subventions accordées par l'Etat ont couté 80 milliards d'euros", dont 35 milliards d'euros au titre du fonds de solidarité, 35 milliards d'euros au titre de l'activité partielle et 10 milliards d'euros au titre des exonérations de charges, a détaillé le ministre. A ces subventions s'ajoutent 160 milliards d'euros de prêts pour représenter "la facture du quoi qu'il en coute", a-t-il ajouté.

Désormais, "l'économie française tourne à 99%", a assuré Bruno Le Maire, qui espère "un retour à la normale de la croissance pour la fin de l'année 2021", alors qu'il n'était précédemment attendu que début 2022.

