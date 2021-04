France: le recul des défaillances d'entreprises s'est poursuivi en mars

Paris (awp/afp) - Le recul des défaillances d'entreprises sur un an en France s'est poursuivi au mois de mars, selon les chiffres publiés mercredi par la Banque de France, tandis que le cabinet Altares a alerté sur une part record de liquidations au premier trimestre.

Par rapport à mars 2020, premier mois affecté par la crise de l'épidémie de Covid-19 en France, le nombre de défaillances d'entreprises a diminué le mois dernier de 40,9%, contre 42,5% de baisse sur un an en février, rapporte dans un communiqué la banque centrale.

Mais au mois de mars, la base de comparaison est plus faible étant donné d'une part l'arrêt temporaire de fonctionnement des tribunaux de commerce avec le premier confinement et les modifications règlementaires sur les déclarations de cessation de paiement, et d'autre part l'entrée en vigueur de mesures de soutien aux entreprises dès la deuxième moitié de mars 2020.

En mars 2021, conformément à la tendance observée les mois précédents, les défaillances ont diminué pour toutes les tailles d'entreprises sauf les plus grandes, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises (GE) enregistrant 52 défaillances, soit une hausse de 62,5% sur un an, précise la Banque de France.

Le cabinet Altares, qui recense l'ensemble des procédures ouvertes auprès des tribunaux de commerce, a dénombré au premier trimestre de cette année 7.406 procédures collectives, soit 32,1% qu'au premier trimestre 2020.

Mais il a relevé que "79% des jugements mènent désormais à liquidation de l'entreprise" ce qui constitue "un niveau jamais atteint en 20 ans" et "illustre la très grande fragilité de nombreuses structures".

Le cabinet a par ailleurs répertorié 63.000 sociétés "zombies", soit 5,3% des sociétés commerciales.

Selon Altares, celles-ci "survivent grâce au soutien de l'État et à des taux d'intérêt bas" et résisteront "difficilement à l'arrêt des aides" que le gouvernement veut lever progressivement à mesure que l'activité reprendra dans les secteurs aujourd'hui à l'arrêt ou qui souffrent le plus de la crise.

afp/al