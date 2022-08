France : le secteur privé s'est contracté en août, pour la première fois en 18 mois

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'activité du secteur privé en France s'est contractée en août, pour la première fois depuis un an et demi, en raison d'un affaiblissement de l'activité manufacturière et d'une croissance moins soutenue dans les services, selon les données provisoires publiées mardi par S&P Global.

L'indice PMI composite de la France a reculé à 49,8 en août, son niveau le plus bas depuis 18 mois, contre 51,7 en juillet.

Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité par rapport au mois précédent, tandis qu'un chiffre inférieur à 50 dénote une contraction.

Dans le détail, l'indice PMI du secteur des services s'est replié à 51 en août, contre 53,2 en juillet. L'indice PMI du secteur manufacturier s'est contracté à 49 en août, contre 49,5 en juillet.

Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires tablaient sur un indice des services à 53 et sur un indice du secteur manufacturier à 49 en août.

