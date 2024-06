Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt à 10 ans de la France continuent de progresser jeudi sur les marchés, quatre jours après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale, et l'écart avec l'Allemagne atteint un plus haut depuis 2017

Pour les emprunts à rembourser à échéance dix ans, le taux d'intérêt de la France s'est rapproché des 3,20% vers 16H30, soit 0,69 point de pourcentage de plus que l'équivalent allemand, signe des inquiétudes des investisseurs concernant la situation politique française.

Le "spread" ou différence avec le taux d'intérêt d'un pays de référence - l'Allemagne pour l'Europe - est un indicateur qui mesure la confiance des investisseurs dans un pays donné.

Cet écart entre la France et l'Allemagne était de 0,48 point de pourcentage avant les élections européennes qui ont vu la victoire écrasante du parti d'extrême droite Rassemblée nationale (RN).

Dans la foulée de ce résultat électoral, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée et l'organisation de nouvelles élections législatives anticipées, qui déstabilisent la majorité présidentielle et pourraient mener à l'arrivée au gouvernement du RN.

Pour Éric Bertrand, directeur général délégué du gérant d'actifs Ofi Invest, les marchés s'inquiètent de la "question de la trajectoire des finances publiques", et ils vont analyser les programmes de droite et de gauche via ce prisme.

Il note néanmoins qu'un écart entre taux français et taux allemand "autour de 0,6 point, ce n'est pas encore la panique à bord".

A la clôture du marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts à dix ans de la France s'élevait à 3,16%, quasi équivalent à celui du Portugal (3,17%), et l'écart avec l'Allemagne est tout proche de 0,70 point de pourcentage.

La hausse des taux d'emprunt de la France n'a pas atteint un niveau qui présenterait "un risque létal pour le financement de la France", a ajouté Éric Bertrand lors d'une conférence de presse jeudi. "La France est un pays riche qui sait lever de l'impôt".

afp/rp