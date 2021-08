France: le taux de chômage quasi stable au 2e trimestre à 8,0% (Insee)

Paris (awp/afp) - Le taux de chômage est de nouveau resté quasiment stable au deuxième trimestre 2021 (-0,1 point) pour s'établir à 8,0% de la population active en France (hors Mayotte), selon les chiffres publiés vendredi par l'Insee.

La France compte 2,4 millions de chômeurs, soit 16'000 personnes de moins sur le trimestre, entre fin mars 2021 et fin juin 2021. Sur un an, le taux de chômage, mesuré selon les normes du Bureau international du travail (BIT), est en hausse de 0,8 point mais est "quasiment identique (-0,1 point) à son niveau de fin 2019, avant la crise sanitaire", indique l'institut de la statistique.

Sur le trimestre, le taux de chômage diminue pour les 15-24 ans (-0,8 point) et les 25-49 ans (-0,2 point) et augmente de 0,4 point pour les 50 ans et plus. Par rapport à son niveau d'avant-crise (fin 2019), il est inférieur pour les jeunes (-1,4 point) mais équivalent pour les personnes d'âge intermédiaire (-0,1 point) et les seniors (+0,1 point).

S'agissant du "halo autour du chômage", soit les personnes sans emploi qui en souhaitent un mais qui ne satisfont pas les autres critères du BIT pour être considérés comme chômeurs, on constate la même stabilité: cette situation concerne 2,0 millions de personnes, soit 4,9% des 15-64 ans, comme au trimestre précédent.

Cette part est supérieure de 0,2 point à son niveau d'avant-crise, mais très au dessous (-2,1 points) de son pic du deuxième trimestre 2020, qui était la principale contrepartie d'une baisse temporaire et "en trompe-l'oeil" du chômage pendant le premier confinement, selon l'Insee.

Lors du premier confinement, des personnes ont pu basculer vers l'inactivité faute de pouvoir effectuer des recherches actives d'emploi dans les conditions habituelles.

Le taux de chômage de longue durée est lui aussi quasi stable: il concerne 0,7 million de chômeurs et s'établit à 2,4% de la population active (-0,1 point sur le trimestre), après avoir bondi de 0,4 point au trimestre précédent; il se situe ainsi 0,2 point au-dessus de son niveau d'avant-crise (fin 2019). Cette quasi-stabilité sur le trimestre recouvre des différences marquées selon l'âge: -0,7 point pour les 15-24 ans, -0,2 point pour les 25-49 ans et +0,1 point pour les 50 ans et plus.

