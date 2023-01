France: léger rebond de la consommation des ménages en novembre

Paris (awp/afp) - La consommation des ménages en France a légèrement rebondi en novembre, progressant de 0,5% après une nette chute de 2,7% en octobre, portée par la hausse des dépenses en biens fabriqués, a rapporté vendredi l'Insee.

L'augmentation de la consommation en biens fabriqués (+1,1%) par rapport au mois précédent, surtout en biens durables (+1,8%) comme les matériels de transport, les ordinateurs ou encore les lunettes, a compensé le nouveau repli de la consommation alimentaire (-0,2%), qui fléchit pour le sixième mois consécutif, a détaillé l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Comme les prix de l'énergie, qui ont connu une envolée avec la guerre en Ukraine, les prix des produits alimentaires connaissent actuellement une inflation à deux chiffres, avec un bond de 12,1% sur un an en décembre, selon des données publiées mercredi par l'Insee.

En octobre, la consommation des ménages avait baissé de 2,7%, un chiffre révisé à la hausse de 0,1 point de pourcentage (-2,8% annoncé précédemment), marquée notamment par la forte diminution de la consommation d'énergie.

En novembre, les dépenses en énergie rebondissent modérément (+0,6%) "dans un contexte de températures nettement supérieures aux normales", selon l'institut statistique, comme celles en habillement-textile (+0,9%).

Sur un an, par rapport à novembre 2021, la consommation des ménages se replie de 5,2%.

Toujours sur un an, les dépenses d'énergie et de produits raffinés (carburants) chutent de 11,4% et celles de produits alimentaires de 7%, tandis que la consommation de biens fabriqués se replie plus faiblement, de 1%.

afp/al