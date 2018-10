France: légère hausse des créations d'entreprises en septembre (Insee)

Paris (awp/afp) - Les créations d'entreprises en France ont augmenté en septembre de 0,8%, le rebond amorcé en août étant ralenti par la stagnation du nombre de nouvelles micro-entreprises, selon les chiffres publiés par l'Insee vendredi.

Selon l'organisme public de statistiques, les créations d'entreprises classiques ont progressé de 1,5% (contre 2,9% en août), tandis que celles de micro-entreprises n'ont augmenté que de 0,1%, après 6,6% en août, en données corrigées des variations saisonnières.

Au cours des 12 derniers mois, le nombre cumulé de créations d'entreprises bondit de 17,9% en données brutes, après 16,7% en août.

Les immatriculations de micro-entreprises sont en hausse sur cette période de 27,9%, les entreprises individuelles classiques de 23,5%, contre seulement 2% pour celles de sociétés, relève encore l'Insee. La part des micro-entreprises dans le nombre total de sociétés créées croît pour le 11e mois consécutif pour atteindre 43,7%.

Au cours des trois derniers mois, le secteur "transport et entreposage" a le plus contribué à cet essor, avec plus de 7.400 créations d'entreprises supplémentaires.

"Au sein de ce secteur, c'est dans les autres activités de poste et de courrier (incluant la livraison à domicile) que la hausse est la plus importante" avec 6.400 créations de plus que lors de la période de référence, précise l'institut national des statistiques.

afp/jh