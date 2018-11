France: les créations d'entreprises accélèrent en octobre

Paris (awp/afp) - Les créations d'entreprises en France ont progressé de 4,3% en octobre en données corrigées des variations saisonnières, tirées par celles des micro-entreprises, en hausse de 8,4%, a rapporté jeudi l'Insee.

L'augmentation sur un mois est nettement plus forte qu'en septembre, quand les créations d'entreprises avaient progressé de 1,1%, selon un chiffre révisé à la hausse de 0,3 point de pourcentage, détaille dans un communiqué l'Institut national des statistiques.

La progression du nombre de nouvelles entreprises classiques ralentit en revanche à +0,8% le mois dernier contre +1,6% en septembre.

Au cours des trois derniers mois, l'essor a été tiré par le secteur des transports et de l'entreposage, avec 8.800 créations de plus sur un an, dont 7.500 dues aux "autres activités de poste et de courrier" qui comprennent notamment les entreprises de livraison à domicile.

En glissement annuel sur 12 mois, la plus forte hausse de créations d'entreprises se trouve dans la catégorie "transport et entreposage" avec un bond de 69,8%, suivi par "commerce, transport, hébergement et restauration", qui augmente de 24%.

En octobre, plus de deux créations d'entreprises sur cinq sont des demandes d'immatriculation de micro-entrepreneurs, précise encore l'Insee.

Le nombre d'entreprises créées en octobre s'élève à 62.365, portant à 488.507 leur total depuis le début de l'année, dont 197.972 micro-entreprises et 126.028 entreprises individuelles classiques.

La microentreprise est une notion utilisée par l'Insee. Distincte du régime fiscal éponyme, elle englobe les sociétés de moins de 10 personnes, au chiffre d'affaires annuel ou au total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros.

afp/jh