Paris (awp/afp) - Le nombre de créations d'entreprises a continué d'augmenter (+3,3%) en mai sur un mois en France, après déjà une hausse de 1,6% en avril, tous types d'entreprises confondus et dans quasiment tous les secteurs d'activité, a annoncé vendredi l'Insee.

Un total de 96.407 entreprises ont été créées en France en mai, dont 33.201 dites classiques (+2,2% après -1,5% en avril) et 63.205 micro-entreprises (+3,9% après +3,3%), a précisé l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces données sont corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables.

Les créations d'entreprises ont augmenté de nouveau fortement dans les transports et l'entreposage (+8,6% après +10,6%) et dans l'information et la communication (+11,2% après +7,4%).

Cette hausse est plus modérée dans les activités de soutien aux entreprises (+2,8%).

Sur trois mois, de mars à mai 2024, le nombre cumulé d'entreprises créées a augmenté de 8,1% par rapport à la même période de l'année 2023, tiré par le secteur des transports et entreposage.

En données brutes, le nombre total d'entreprises créées sur les douze derniers mois, de juin 2023 à mai 2024, est en hausse de 5,8% par rapport à la même période un an plus tôt, du fait principalement du micro-entrepreneuriat (+9,3%).

afp/jh