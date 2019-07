France: les défaillances d'entreprises en baisse malgré les gilets jaunes

Paris (awp/afp) - Le nombre de défaillances d'entreprises a baissé de 3,1% sur un an au deuxième trimestre, atteignant son plus bas niveau depuis 2008, malgré les conséquences du mouvement des "gilets jaunes" sur certaines sociétés, selon une étude du cabinet Altares.

Sur l'ensemble du trimestre, 12.347 défaillances d'entreprises ont été enregistrées, contre 12.746 au deuxième trimestre 2018. "Jamais il n'avait été aussi bas" depuis le "deuxième trimestre", précise l'étude publiée jeudi.

Dans le détail, 209 procédures de sauvegarde ont été engagées, soit une baisse de 11,8%. Les liquidations judiciaires directes ont quant à elles reculé de 4,4% (8.387 procédures), tandis que les redressements judiciaires ont légèrement augmenté (3.751 procédures, +0,3%).

"Le premier semestre 2019 s'annonçait (...) "compliqué", les manifestations des gilets jaunes ayant "mis à genou des commerçants et artisans déjà fragilisés depuis des mois", souligne Thierry Millon, directeur des études Altares.

Mais "les entrepreneurs" ont finalement "tenu", ajoute l'étude, selon qui "le dispositif d'aides mis en place par les pouvoirs publics à partir de fin novembre 2018 semble avoir permis aux +petits+ entrepreneurs" de résister aux conséquences des manifestations.

Toutes les catégories d'entreprises, néanmoins, n'ont pas connu la même évolution. Selon Altares, les PME dans leur ensemble ont ainsi connu une tendance "clairement favorable", avec 14,3% de défaillances en moins. En revanche, les "grosses PME" (au moins 100 salariés) ont connu une évolution négative, avec 39 défaillances signalées (+62,5%).

La tendance est en outre restée favorable dans le commerce (-4,7%), la restauration (-8%), la construction (-2,4%) et l'industrie (-7,2%). Mais le secteur du transport et de la logistique s'est à nouveau installé "dans le rouge" avec des défaillances en hausse de 6,4%, tandis que le secteur de l'élevage a connu une évolution préoccupante (+17,2%).

Quelle sera l'évolution au cours des prochains mois? Dans un récent rapport, des sénateurs ont estimé que le plus dur n'était pas forcément passé, disant ne pas écarter une augmentation critique du nombre de défaillances sur le second semestre.

"La fin des mesures d'accompagnement va naturellement sonner le rappel des paiements et cotisations en retard et tous n'auront pas récupéré la trésorerie pour effectuer ces règlements", reconnaît Thierry Millon.

"Néanmoins les conditions de business s'améliorent" et "le regain de pouvoir d'achat obtenu +grâce+ au mouvement des +gilets jaunes+ pourrait bien permettre de tirer la consommation du second semestre et la croissance", ajoute-t-il.

afp/rp