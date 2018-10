France: les défaillances d'entreprises ont reculé en juillet

Paris (awp/afp) - Le nombre de défaillances d'entreprises a baissé de 4,7% sur la période de 12 mois achevée fin juillet, avec un recul particulièrement marqué dans l'agriculture, l'immobilier et l'industrie, a annoncé jeudi la Banque de France dans un communiqué.

Au total, 53.000 entreprises ont fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, ont été placées en redressement judiciaire ou mises en liquidation sur cette période, contre 55.594 un an auparavant.

La banque centrale, sur la base de données encore provisoires, prévoit par ailleurs une nouvelle baisse des défaillances de 4,3% à la fin du mois d'août.

Dans le détail, les défaillances ont reculé de 10,6% dans le secteur agricole, de 6,8% dans les activités immobilières, de 6,6% dans l'industrie et de 6,4% dans la construction.

En revanche, le nombre de défaillances a augmenté dans les transports et l'entreposage (+8,7%), précise la Banque de France.

Par taille d'entreprise, les défaillances ont reculé de 4,7% pour l'ensemble des PME, mais ont enregistré une hausse sur le segment des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des grandes entreprises, avec six défaillances de plus sur un an.

