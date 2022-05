France: les défaillances d'entreprises poursuivent leur léger rebond en avril

Paris (awp/afp) - Le total sur douze mois des défaillances d'entreprises a poursuivi sa légère hausse en avril en France, tout en restant bien en dessous de ses niveaux d'avant-pandémie de Covid-19, selon des chiffres provisoires publiés mercredi par la Banque de France.

Entre mai 2021 et avril 2022, 30'915 défaillances ont ainsi été recensées, en progression de 7,4% par rapport aux statistiques de la période mai 2020-avril 2021.

En mars 2022, l'indicateur avait comptabilisé 30'163 défaillances (+7,4% sur un an, un chiffre revu à la hausse par rapport à celle de 6,3% initialement annoncée).

"L'accroissement observé doit être interprété avec précaution, puisque la période de référence (mai 2020-avril 2021, ndlr) comprend les premiers mois de la crise Covid-19, où le nombre de défaillances a été particulièrement faible du fait de la fermeture temporaire des tribunaux de commerce", a toutefois nuancé la Banque de France.

Par ailleurs, "il n'y a pas à ce stade de signe d'une vague de faillites à venir", a-t-elle à nouveau souligné mercredi.

Le nombre de défaillances enregistré en avril 2022 est inférieur de 30% à celui d'avril 2020 et de 43% à celui d'avril 2019.

Entre mai 2021 et avril 2022, la croissance du nombre de défaillances a été alimentée par les TPE/PME, particulièrement les très petites entreprises (+26,6%). Les défaillances de grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire ont en revanche reculé de 59,2% sur un an.

Les secteurs du transport/entreposage (+23,8%), de l'industrie (+14,4%) et de la construction (+14,1%) ont connu de nombreuses défaillances, alors que les activités immobilières (-2,5%) et l'hébergement/restauration (-3,3%) ont été davantage épargnés.

Dans une étude publiée mardi, le cabinet Deloitte a dit s'attendre à une hausse des défaillances en 2022, en raison du "niveau d'incertitudes croissant sur les marchés français et internationaux pour les entreprises".

afp/jh