Le nombre de défaillances d'entreprises en France a continué d'augmenter en février dans tous les secteurs économiques tout en restant inférieur à la période pré-Covid, a rapporté mercredi la Banque de France.

En cumul sur les 12 derniers mois, on dénombre ainsi 43'886 défaillances contre 29.124 un an plus tôt, soit une augmentation de 50,7%, détaille la banque centrale dans son communiqué.

La remontée est en réalité beaucoup plus forte si l'on exclut les micro-entreprises et les entreprises de taille indéterminée, qui comptent à elles seules 40.644 défaillances, soit plus de neuf sur dix.

Sur le reste, les défaillances des très petites entreprises sont ainsi en progression de 94,1% sur un an, celles des entreprises comptant entre 10 et 49 salariés de 87,7%, celles entre 50 et 249 salariés de 82,4%, tandis que celles des entreprises de taille intermédiaire et des grandes groupes augmentent de 81%.

Au total cependant, le cumul des défaillances des 12 derniers mois reste inférieur de 14,2% à ce qu'il était en février 2019, ajoute la Banque de France.

Et il est aussi davantage inférieur à la moyenne annuelle des défaillances enregistrées entre 2010 et 2019, qui s'élevait à près de 60.000.

Par secteurs, la remontée des défaillances est particulièrement forte dans l'hébergement et la restauration, avec 101,7% de progression, toutefois en décélération par rapport à janvier (108,7%).

Elle est également très élevée dans l'industrie, avec 68,5% de hausse, là aussi en décélération par rapport à janvier (71%).

Les défaillances d'entreprises avaient chuté à des niveaux anormalement faibles durant la crise sanitaire, en raison des mesures publiques de soutien à la trésorerie des entreprises d'une part et des modifications temporaires des dates de déclaration des cessations de paiement auprès des tribunaux de commerce d'autre part.

Le cabinet spécialisé Altares a prédit en janvier que les défaillances d'entreprises dépasseraient en 2023 leur niveau de 2019, cette année-là restant celle avec le moins de défaillances depuis la crise financière de 2008.

